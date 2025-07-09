Стало известно, когда подготовят обоснование для ВСМ до Рязани

По словам главы Минтранса Никитина, подготовить технико-экономическое обоснование для всех планируемых высокоскоростных железнодорожных магистралей в России планируют к весне 2026 года. Напомним, в феврале 2024 года президент России Владимир Путин заявил о строительстве высокоскоростной ж/д магистрали от Москвы до Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера и Минска. Позже стало известно, что работы над трассами начались.

Стало известно, когда подготовят обоснование для высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) от Москвы до Рязани. Об этом 8 июля сообщил новый глава Минтранса РФ Андрей Никитин, передало РИА Новости.

По его словам, подготовить технико-экономическое обоснование для всех планируемых высокоскоростных железнодорожных магистралей в России планируют к весне 2026 года. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.

Напомним, в феврале 2024 года глава государства заявил о строительстве высокоскоростной ж/д магистрали от Москвы до Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера и Минска. Позже стало известно, что работы над трассами начались.