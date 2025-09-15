Эксперт рассказала, как будут выявлять водителей без ОСАГО с ноября
С 1 ноября россиян начнут штрафовать за отсутствие полиса ОСАГО по дорожным камерам. По словам эксперта, наличие полиса ОСАГО проверить легче всего. Система будет проверять это по базе данных, а штрафы станут приходить автоматически. Отмечается, что оспорить ошибочное постановление будет несложно — достаточно предъявить действующий полис.
Эксперт рассказала, как будут выявлять водителей без ОСАГО с ноября. Об этом РИА Новости рассказала эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», автоюрист Екатерина Соловьева.
С 1 ноября россиян начнут штрафовать за отсутствие полиса ОСАГО по дорожным камерам. По словам эксперта, наличие полиса ОСАГО проверить легче всего. Система будет проверять это по базе данных, а штрафы станут приходить автоматически.
Отмечается, что оспорить ошибочное постановление будет несложно — достаточно предъявить действующий полис.