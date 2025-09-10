В России начнут проверять наличие ОСАГО дорожными камерами в ближайшее время

По словам главы Минфина РФ Ивана Чебескова, эксперимент стартует в ближайшее время. «Мы понимаем, что многие ездят без полисов, и сейчас нет эффективного метода контроля этих полисов. Поэтому я думаю, что это будет эффективным механизмом, если можно будет с помощью камер такой контроль производить», — заявил министр.

В России начнут проверять наличие ОСАГО дорожными камерами в ближайшее время. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Минфина РФ Ивана Чебескова.

По его словам, эксперимент стартует уже скоро.

«Мы понимаем, что многие ездят без полисов, и сейчас нет эффективного метода контроля этих полисов. Поэтому я думаю, что это будет эффективным механизмом, если можно будет с помощью камер такой контроль производить», — заявил министр.