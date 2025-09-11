В серьезном ДТП в центре Рязани пострадал пятилетний ребенок
ДТП произошло 10 сентября, примерно в 9:10 возле дома № 71 по улице Горького. По предварительной информации полиции, 42-летний рязанец, управляя автомобилем «Форд Фокус», столкнулся «Тойотой Короллой», за рулем которой был 21-летний местный житель. В результате происшествия медпомощь потребовалась пятилетнему пассажиру «Форда» и водителю «Тойоты». Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее очевидцы публиковали кадры с места.