Рязанцы сообщили о серьезной аварии в центре города

ДТП случилось на пересечении улиц Краснорядской и Горького. «Две машины раскурочены, вроде никто не пострадал (в одной из машин был ребенок)», — говорится в посте. Подробности неизвестны.