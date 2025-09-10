Рязанцы сообщили о серьезной аварии в центре города
ДТП случилось на пересечении улиц Краснорядской и Горького. «Две машины раскурочены, вроде никто не пострадал (в одной из машин был ребенок)», — говорится в посте. Подробности неизвестны.
