В Рязани избившим подростка бизнесмену и педагогу оставили приговор в силе

В начале заседания осужденные сказали свои последние слова. Бизнесмен Михаил Калабухов, избивший подростка, попросил суд снисхождения. «Что произошло тогда, то произошло. Суды уже идут три года. Я признаю, что нанес телесные повреждения ребятам, но в темноте не разглядел, сколько парням было лет. Я приносил извинения, в том числе финансово. О велосипеде мы с Женей даже не знали», — сказал осужденный. Педагог-психолог Евгений Виштак также сказал последнее слово. «Вины не признаю, велосипед не брал, из машины не выходил. Косвенно считаю себя виноватым», — сказал он.

В Рязани избившим подростка бизнесмену Михаилу Калабухову и педагогу Евгению Виштаку приговор оставили в силе. Об этом в четверг, 11 сентября, из зала Рязанского областного суда сообщила корреспондент РЗН. Инфо.

В начале заседания осужденные сказали свои последние слова. Бизнесмен Михаил Калабухов, избивший подростка, попросил суд снисхождения.

«Что произошло тогда, то произошло. Суды уже идут три года. Я признаю, что нанес телесные повреждения ребятам, но в темноте не разглядел, сколько парням было лет. Я приносил извинения, в том числе финансово. О велосипеде мы с Женей даже не знали», — сказал осужденный.

Педагог-психолог Евгений Виштак, второй фигурант дела об избиении подростка, также сказал последнее слово.

«Вины не признаю, велосипед не брал, из машины не выходил. Косвенно считаю себя виноватым, потому что как педагог-психолог не смог пресечь конфликтную ситуацию. Но я уже наказан — сильно. Три года без работы, я всего лишился», — выступил Виштак.

После суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.

Суд решил оставить без изменений приговор Пронского суда. Определение может быть обжаловано.

Напомним, летом 2022 года в Пронске бизнесмен и педагог избили подростка за замечание не мочиться при людях.

Их признали виновными по статье 213 части 2 (Хулиганство). Уголовное дело переквалифицировали в процессе судебного заседания, изначально оно поступало по статье «Разбой». Калабухову назначили 2,5 года условно, а Виштаку — 2 года условно. Суд также обязал взыскать с подсудимых 200 тысяч в пользу потерпевшей стороны.

Защита обжаловала этот приговор в Рязанском облсуде.

На прошлых заседаниях бизнесмен Калабухов заявлял, что драку начал подросток.

В Областном суде избитый подросток настаивал, что именно кража его велосипеда стала целью нападения мужчин на подростков.

Подробнее о деле можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.