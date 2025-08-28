Бизнесмен Калабухов заявил в суде, что драку в Пронске начал подросток

В Рязанском областном суде допросили свидетеля по делу об избиении подростка в Пронске педагогом-психологом Евгением Виштаком и бизнесменом Михаилом Калабуховым, а также выслушали позиции подсудимых. Корреспондент РЗН. Инфо присутствовала на заседании в среду, 27 августа.

Сначала суд допросил мужчину, который работал участковым и брал объяснение у избитого Михаила Ерушкина в ходе доследственной проверки. Беседа с полицейским проходила в больничной палате юноши в присутствии матери.

По словам бывшего пронского участкового, Ерушкин лежал на койке, был в сознании, мог отвечать на вопросы, но на его теле присутствовали заметные повреждения и синяки.

Вспомнить подробно показания Ерушкина и пересказать их полицейский не смог. Однако он отметил, что по словам потерпевшего, произошел словесный конфликт, в результате которого юноше нанесли телесные повреждения.

После избиения он с другом пошел домой к дедушке, который вызвал полицию, скорую помощь и связался с родителями.

Также на заседании выяснилось, что в материалах дела находится видеофайл, на котором видно отъезжающий после происшествия автомобиль Михаила Калабухова. Сторона защиты обратилась с ходатайством о проведении судебной видеотехнической экспертизы, чтобы узнать, можно ли улучшить качество изображения.

По мнению адвокатов, видео поможет ответить на вопрос, был ли в кузове автомобиля велосипед юноши. Ранее избитый Ерушкин заявлял, что именно кража его имущества стала целью нападения мужчин на подростков.

Сторона защиты акцентировала внимание на том, что подсудимые не выступают против проведения проверки, так как понимают, что велосипед они не воровали. По словам адвокатов, это указывает на невиновность Калабухова и Виштака.

Суд выслушал мнения сторон и решил отклонить ходатайство о проведении экспертизы.

Бизнесмен Михаил Калабухов на заседании рассказал, из-за чего подростки услышали скрежет железа и подумали, что велосипед загрузили в кузов автомобиля. По его словам, после конфликта мужчина сел в машину, чтобы уехать домой. Когда Калабухов начал разворачиваться на автомобиле, то правым колесом проехал по велосипеду.

Ответить на вопрос, зачем мужчина нанес телесные повреждения подростку, Калабухов не смог.

«Не знаю, почему это произошло. Когда его родители приехали, я с ними разговаривал и сказал: „Спросите у сына. Он же первый кинулся, встал в стойку, начал нападать“. Он сам первый начал драку», — заявил Михаил Калабухов.

Адвокат подсудимого уточнил, что на теле мужчины тоже были повреждения, но в больницу тот не ходил. По его мнению, Калабухов постеснялся говорить, что его бил ребенок.

Также на заседании состоялись прения сторон. Свои итоговые мнения изложили адвокаты подсудимых, прокурор и представитель потерпевшего. Виштак и Калабухов принимать участие в прениях отказались.

Прокурор запросил для Михаила Калабухова лишение свободы на два с половиной года в колонии общего режима, для Евгения Виштака — на два года в колонии общего режима с лишением права заниматься педагогической деятельностью, связанной с работой с детьми, на два года. А также удовлетворить гражданский иск и взыскать компенсацию морального вреда.

Напомним, на ранее свою версию произошедшего рассказал друг избитого юноши Вячеслав Прозоров. По его мнению, Евгений Виштак и Михаил Калабухов напали на Михаила Ерушкина с целью украсть его велосипед.

Подросток возразил данному заявлению, после чего на него набросился Калабухов. Позже к избиению присоединился и вышедший из автомобиля Виштак.

