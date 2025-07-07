Избитый в Пронске педагогом и бизнесменом юноша озвучил новую причину конфликта

В Рязанском областном суде допросили подростка, которого избили педагог-психолог Евгений Виштак и бизнесмен Михаил Калабухов в Пронске. На заседании в понедельник, 7 июля, присутствовала корреспондент РЗН. Инфо. Потерпевший, Михаил Ерушкин, рассказал суду, что произошло 13 августа 2022 года. По словам юноши, он сидел на парковке вместе со своим другом, когда перед ними остановилась машина. Недалеко от молодых людей находился велосипед Ерушкина, в ту же сторону направился вышедший из автомобиля Михаил Калабухов. Мужчина захотел справить нужду. Ранее сообщалось, что Ерушкин сделал замечание Калабухову и попросил не мочиться при людях. Однако во время допроса потерпевший опроверг эту информацию и рассказал другую версию. По словам Ерушкина, Калабухов сказал юноше, что украдет его велосипед. На это подросток возразил: «С чего вдруг?». Мужчина разозлился из-за этих слов и набросился на юношу. Ерушкин во время допроса рассказал, что Калабухов бил его по лицу и душил, а Виштак наносил удары по спине и затылку. Мужчины, по его мнению, находились в состоянии алкогольного опьянения, от них «воняло перегаром». Также он уточнил, что сумел спастись благодаря своему другу, Славе. Суд посчитал нужным допросить второго подростка и вызвал его на следующее заседание. Кроме того, Ерушкин напомнил, что не вступал с Калабуховым и Виштаком в словесный конфликт и не стремился провоцировать ссору. Он считает, что два друга действовали ради достижения общей цели и все их действия направлены на кражу велосипеда. Во время допроса осужденным предоставили возможность задать вопросы потерпевшему, но те отказались. Следующее заседание по делу состоится 16 июля.

В Рязанском областном суде допросили подростка, которого избили педагог-психолог Евгений Виштак и бизнесмен Михаил Калабухов в Пронске. На заседании в понедельник, 7 июля, присутствовала корреспондент РЗН. Инфо.

Потерпевший, Михаил Ерушкин, рассказал суду, что произошло 13 августа 2022 года. По словам юноши, он сидел на парковке вместе со своим другом, когда перед ними остановилась машина. Недалеко от молодых людей находился велосипед Ерушкина, в ту же сторону направился вышедший из автомобиля Михаил Калабухов. Мужчина захотел справить нужду.

Ранее сообщалось, что Ерушкин сделал замечание Калабухову и попросил не мочиться при людях. Однако во время допроса потерпевший опроверг эту информацию и рассказал другую версию.

По словам Ерушкина, Калабухов сказал юноше, что украдет его велосипед. На это подросток возразил: «С чего вдруг?». Мужчина разозлился из-за этих слов и набросился на юношу.

Ерушкин во время допроса рассказал, что Калабухов бил его по лицу и душил, а Виштак наносил удары по спине и затылку. Мужчины, по его мнению, находились в состоянии алкогольного опьянения, от них «воняло перегаром».

Также он уточнил, что сумел спастись благодаря своему другу, Славе. Суд посчитал нужным допросить второго подростка и вызвал его на следующее заседание.

Кроме того, Ерушкин напомнил, что не вступал с Калабуховым и Виштаком в словесный конфликт и не стремился провоцировать ссору. Он считает, что два друга действовали ради достижения общей цели и все их действия направлены на кражу велосипеда. Во время допроса осужденным предоставили возможность задать вопросы потерпевшему, но те отказались.

Следующее заседание по делу состоится 16 июля.

Напомним, летом 2022 года подростка избили в Пронске за замечание не мочиться при людях. На Михаила Калабухова и Евгения Виштака завели уголовные дела. Подсудимых признали виновными по статье 213 части 2 за хулиганство. Калабухову назначили 2,5 года условного срока, Виштаку — 2 года. Также суд обязал взыскать с них 200 тысяч рублей в пользу потерпевшей стороны. На предыдущем заседании, 30 июня, состоялись прения сторон.

Более подробно о деле можно прочитать в сюжете.