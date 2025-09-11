Суд Рязани продлил журналисту Михаилу Комарову срок содержания в СИЗО

В Рязани состоялось заседание о продлении срока содержания под стражей главного редактора издания «Своя колокольня» Михаила Комарова, которого обвиняют в вымогательстве. Об этом в четверг, 11 сентября, сообщила журналист РЗН. Инфо из зала Советского районного суда. Согласно решению, Михаил Комаров останется в СИЗО до 21 декабря 2025 года. Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил срок содержания под стражей.

В Рязани состоялось заседание о продлении срока содержания под стражей главного редактора издания «Своя колокольня» Михаила Комарова, которого обвиняют в вымогательстве. Об этом в четверг, 11 сентября, сообщила журналист РЗН. Инфо из зала Советского районного суда.

Согласно решению, Михаил Комаров останется в СИЗО до 21 декабря 2025 года. Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил срок содержания под стражей.

Напомним, ранее Михаил Комаров признал вину в вымогательстве.

Рязанского журналиста задержали по подозрению в вымогательстве 300 тысяч рублей у адвоката Алексея Чайковского. На заседании выяснилось, что вину журналист не признает. Позже Комарову добавили еще один эпизод вымогательства.

По версии следствия, главред «Своей колокольни» вымогал 420 тысяч рублей у учредителя «Рязцветметэнерго» Алексея Наумкина за непубликацию сведений в Telegram-каналах. Дело возбудили по части 2 пункта «г» статьи 163. Уголовные дела о вымогательстве 300 тысяч у адвоката Алексея Чайковского и это объединили в одно производство.

Подробнее о деле можно прочитать в сюжете.