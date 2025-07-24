В Рязани журналисту Михаилу Комарову добавили еще один эпизод вымогательства

Со стороны обвинения к делу добавили документы о возбуждении еще одного уголовного дела. По версии следствия, главред вымогал 420 тысяч рублей у учредителя «Рязцветметэнерго» Алексея Наумкина за непубликацию сведений в Telegram-каналах. Дело возбудили по части 2, пункту «г» статье 163 (вымогательстве в крупном размере). Уголовные дела о вымогательстве 300 тысяч у адвоката Алексея Чайковского и это объединили в одно производство.

Журналисту и главреду «Своей колокольни» добавили еще один эпизод вымогательства. Об этом стало известно на заседании о решении по решению о мере пресечения в Советском районном суде, передала журналист РЗН. Инфо.

Заседание состоялось 24 июля. Со стороны обвинения к делу добавили документы о возбуждении еще одного уголовного дела. По версии следствия, главред вымогал 420 тысяч рублей у учредителя «Рязцветметэнерго» Алексея Наумкина за непубликацию сведений в Telegram-каналах. Дело возбудили по части 2, пункту «г» статье 163 (вымогательстве в крупном размере). Уголовные дела о вымогательстве 300 тысяч у адвоката Алексея Чайковского и это объединили в одно производство.

На заседании также прозвучала информация, что Комарову подконтрольны региональные Telegram-каналы, в том числе «Усы Куракиной», «аТипичная Рязань» и «Неприличная Рязань».

Судья объявил о перерыве, чтобы Комаров и его защитник обсудили новую информацию.

Напомним, Михаила Комарова задержали по подозрению в вымогательстве. Вину журналист не признал.

Подробнее о задержании Комарова и обстоятельствах дела в сюжете РЗН. Инфо.