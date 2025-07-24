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В Рязани главреда «Своей колокольни» Комарова поместили в СИЗО
Суд удовлетворил ходатайство следствия, поддержанное прокуратурой. Журналиста Михаила Комарова поместили в следственный изолятор до 21 сентября 2025 года. Решение может быть обжаловано. 24 июля в отношении главного редактора возбудили еще одно уголовное дело по аналогичной статье.

В Рязани главного редактора «Своей колокольни» Михаила Комарова поместили в СИЗО. 24 июля об этом сообщила журналист РЗН. Инфо из зала Советского районного суда.

Перед началом заседания Комаров успел сказать жене, чтобы та не переживала за него «при любом исходе».

Суд удовлетворил ходатайство следствия, поддержанное прокуратурой. Журналиста Михаила Комарова поместили в следственный изолятор до 21 сентября 2025 года. Решение может быть обжаловано.

Напомним, 22 июля стало известно, что журналиста рязанского издания «Своя колокольня» Михаила Комарова задержали по подозрению в вымогательстве 300 тысяч у адвоката Алексея Чайковского. 24 июля в отношении главного редактора возбудили еще одно уголовное дело по аналогичной статье. Также до перерыва следствие ходатайствовало о помещении Комарова в СИЗО, адвокат требовал домашнего ареста. Кроме того, в суде выступил сам Комаров. Он заявил о жестком задержании и сотрудничестве со следствием. Вину он не признал.

Подробнее об обстоятельствах дела Комарова можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.