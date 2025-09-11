Рязань
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
Вчера 18:09
1 468
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
3 504
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
1 737
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
2 217
А что в кино? «Нанкинский фотограф», «Семейное счастье» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Драма «Пролетая над гнездом кукушки» (США) — отреставрированный фильм 1975 года с Джеком Николсоном в главной роли. Патологический преступник Рэндл Макмёрфи переводится в психиатрическую клинику, где сталкивается с жёстким контролем медсестры Рэтчед. Он намерен не подчиняться правилам и вдохновляет на бунт других пациентов. Картина была номинирована и выиграла множество номинаций на кинофестивалях, в том числе взяла пять «Оскаров» в 1976 году.

Драма «Семейное счастье» (Россия) — по роману Льва Толстого. После потери родителей Маша влюбляется в своего опекуна Сергея Михайловича. Их отношения развиваются от первых чувств к глубокой близости в браке. На Московском международном кинофестивале в 2025 году картина взяла серебряного «Святого Георгия» за лучшую мужскую роль (Евгений Цыганов).

Военно-историческая драма «Нанкинский фотограф» (Китай) — фильм основан на реальных событиях 1937 года. Почтальон Су Лючан выдаёт себя за фотографа, чтобы спасти людей во время Нанкинской резни. Он скрывает беженцев, переправляет их и документирует преступления японской армии.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».