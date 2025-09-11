А что в кино? «Нанкинский фотограф», «Семейное счастье» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Драма «Пролетая над гнездом кукушки» (США) — отреставрированный фильм 1975 года с Джеком Николсоном в главной роли. Патологический преступник Рэндл Макмёрфи переводится в психиатрическую клинику, где сталкивается с жёстким контролем медсестры Рэтчед. Он намерен не подчиняться правилам и вдохновляет на бунт других пациентов. Картина была номинирована и выиграла множество номинаций на кинофестивалях, в том числе взяла пять «Оскаров» в 1976 году.

Драма «Семейное счастье» (Россия) — по роману Льва Толстого. После потери родителей Маша влюбляется в своего опекуна Сергея Михайловича. Их отношения развиваются от первых чувств к глубокой близости в браке. На Московском международном кинофестивале в 2025 году картина взяла серебряного «Святого Георгия» за лучшую мужскую роль (Евгений Цыганов).

Военно-историческая драма «Нанкинский фотограф» (Китай) — фильм основан на реальных событиях 1937 года. Почтальон Су Лючан выдаёт себя за фотографа, чтобы спасти людей во время Нанкинской резни. Он скрывает беженцев, переправляет их и документирует преступления японской армии.

