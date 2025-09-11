Нанкинский фотограф

1937 год, японцы захватывают Нанкин. Не успевший эвакуироваться местный почтальон, А Чан выдает себя за сотрудника фотоателье, где занимается проявкой пленки для японских военных. Там же он обустраивает тайное убежище для группы мирных жителей и китайских солдат. Рискуя собственной жизнью, А Чан стремится переправить их в безопасное место, а также обнародовать фотодоказательства чудовищных преступлений японцев. Фильм основан на документальных свидетельствах зверств японских захватчиков во время Нанкинской резни.
- Режиссёр
- Шэнь Ао
- Актёры
- Лю Хаожань, Ван Чуаньцзюнь, Гао Е, Ван Сяо, Чжоу Ю, Ян Энью, Ван Чжэньэр, Дайти Харасима, Ян Хаоюй, Лю Ичунь
- Продолж.
- 137 мин.
- Премьера
2025-09-11 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Исторический фильм, Драма, Война