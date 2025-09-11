Рязань
Итоги года New
Публикации
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
Вчера 18:09
1 371
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
3 055
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
1 713
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
2 178
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Кино

Нанкинский фотограф

1937 год, японцы захватывают Нанкин. Не успевший эвакуироваться местный почтальон, А Чан выдает себя за сотрудника фотоателье, где занимается проявкой пленки для японских военных. Там же он обустраивает тайное убежище для группы мирных жителей и китайских солдат. Рискуя собственной жизнью, А Чан стремится переправить их в безопасное место, а также обнародовать фотодоказательства чудовищных преступлений японцев. Фильм основан на документальных свидетельствах зверств японских захватчиков во время Нанкинской резни.

Режиссёр
Шэнь Ао
Актёры
Лю Хаожань, Ван Чуаньцзюнь, Гао Е, Ван Сяо, Чжоу Ю, Ян Энью, Ван Чжэньэр, Дайти Харасима, Ян Хаоюй, Лю Ичунь
Продолж.
137 мин.
Премьера
2025-09-11 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Исторический фильм, Драма, Война

