«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
Кино

Пролетая над гнездом кукушки

Рэндла Патрика МакМерфи, патологического преступника и смутьяна, переводят из колонии в психиатрическую клинику, чтобы установить, является ли он душевнобольным. Отделение контролирует хладнокровная, строгая и одержимая распорядком старшая медсестра Милдред Рэтчед. МакМерфи намерен не подчиняться абсурдным, на его взгляд, правилам — и заодно как следует повеселиться. Его бунтарская натура заражает других пациентов, но сестра Рэтчед решительно настроена это пресечь…

Страна
США
Режиссёр
Милош Форман
Актёры
Джек Николсон, Питер Брокко, Скэтман Крозерс, Дэнни ДеВито, Луиза Флетчер, Натан Джордж, Сидни Лассик, Уилльям Редфилд, Уилл Сэмпсон, Майкл Берриман, Дин Р.Брукс, Алонсо Браун, Мвако Кумбука, Кен Кенни, Луиза Мориц, Мел Ламберт, Кристофер Ллойд, Филип Рот, Винсент Скьявелли, Брэд Дуриф
Продолж.
135 мин.
Премьера
1988-02-01 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Драма

