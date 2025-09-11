Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 11
21°
Птн, 12
18°
Сбт, 13
18°
ЦБ USD 84.92 1.68 11/09
ЦБ EUR 99.82 1.79 11/09
Нал. USD 85.50 / 84.25 11/09 12:55
Нал. EUR 100.11 / 100.99 11/09 12:55
Новости
Итоги года New
Публикации
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
Вчера 18:09
1 371
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
3 055
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
1 713
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
2 178
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Семейное счастье

По роману Льва Толстого. После потери родителей Маша влюбляется в своего опекуна Сергея Михайловича. Маша юна, Сергей Михайлович намного старше, и им предстоит пройти непростой путь к пониманию друг друга. Это история о том, как двое в браке неизбежно меняются, иллюзии разбиваются, а на их месте рождаются немыслимые прежде глубина и близость.

Режиссёр
Стася Толстая
Актёры
Евгений Цыганов, Евгения Леонова, Юлия Снигирь, Владислав Ценев, Ирина Розанова, Мариэтта Цигаль-Полищук, Анвар Либабов, Елена Морозова, Полина Лиске, Никита Павленко, Михаил Гурай
Продолж.
81 мин.
Премьера
2025-09-11 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Драма, Экранная адаптация

Еще в кино

Кино
Пролетая над гнездом кукушки
Кино
Сомния: Обитель кошмаров
Кино
Третья лишняя
Кино
Пункт назначения: Смертельная игра
Кино
Вниз
Кино
Долгая прогулка
Кино
Астрал. Свеча ведьмы
Кино
Хайди. Моя хитрая рысь
Кино
Семейный призрак
Кино
Ведьмина доска
Кино
Токсичный мститель
Кино
Сказки темного леса. Ворожея