Семейное счастье

По роману Льва Толстого. После потери родителей Маша влюбляется в своего опекуна Сергея Михайловича. Маша юна, Сергей Михайлович намного старше, и им предстоит пройти непростой путь к пониманию друг друга. Это история о том, как двое в браке неизбежно меняются, иллюзии разбиваются, а на их месте рождаются немыслимые прежде глубина и близость.
- Режиссёр
- Стася Толстая
- Актёры
- Евгений Цыганов, Евгения Леонова, Юлия Снигирь, Владислав Ценев, Ирина Розанова, Мариэтта Цигаль-Полищук, Анвар Либабов, Елена Морозова, Полина Лиске, Никита Павленко, Михаил Гурай
- Продолж.
- 81 мин.
- Премьера
-
2025-09-11 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Драма, Экранная адаптация