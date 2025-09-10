В мэрии проигнорировали вопросы о кронировании деревьев в центре Рязани

В горадминистрации проигнорировали вопросы редакции РЗН. инфо о кронировании деревьев на улице Ленина 3 сентября. Ведомство прислали ответ, полностью повторяющий информацию, которую мэр озвучил на заседании регионального правительства.

Мы спросили, сколько деревьев было кронировано в центре Рязани осенью 2025 года, почему кронирование 3 сентября оставило деревья «лысыми», когда, согласно методическим рекомендациям [о методичках, разосланных в муниципалитеты, говорил Павел Малков на прямом эфире], ожидается восстановление приличного вида деревьев, сколько деревьев запланировано высадить на месте или вместо старых, какая служба работала на улице Ленина 3 сентября, и сколько высажено растений вместо погибших в 2024—2025 году.

«Осенью высадят новые деревья и кустарники на улицах Интернациональной, Молодцова, Бирюзова и на Окском проезде; совместно с предприятиями и организациями будет продолжено озеленение улиц Есенина, Введенской, Вознесенской, Чапаева, Пожалостина, Черновицкой, Зубковой, Татарской и других; также было проведено комиссионное обследование и составлены акты о необходимости вырубки в городе более девяти тысяч аварийных деревьев; заключен муниципальный контракт, подрядчик приступил к выполнению; также в бюджете на будущий год планируется предусмотреть средства на приобретение специализированной техники: вышки и машины для полива», — сказано в ответе.

Прочитать, почему подобное кронирование вредно растениям, можно в публикации РЗН. инфо.