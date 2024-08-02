Зеленые пеньки. Зачем Рязани беспощадное кронирование деревьев

Эксперт-эколог Российского экологического общества и НП «Ассоциация внутреннего и въездного туризма», федеральный эксперт Виолетта Черная рассказала об особенностях озеленения областного центра.

Десятки зеленых двухметровых пеньков в Рязани — такую картину видят жители каждый день. Полуголые деревья на улицах города появились из-за кронирования. После него деревья должны расти с красивой формой и более здоровые. По факту же — растения уродуются. А может именно так необходимо их обрезать? Корреспондент РЗН. инфо решил поговорить с экспертом-экологом Российского экологического общества и НП «Ассоциация внутреннего и въездного туризма», федеральным экспертом Виолеттой Черной и выяснить, как надо кронировать деревья, почему в Рязани от них остаются пеньки и насколько такие растения оздаравливаются.

Какие деревья высаживают на улицах города?

— В последние пять лет в городе создается псевдоблагоустроенная среда. Одно срубленное дерево должно замещаться другим. Но это делается не всегда. На улицах в основном встречаются клены, липы. Немного дубов есть в Дягилеве, на территории Кремля, на Трубежной набережной, рядом с медколледжем.

По какому принципу в Рязани высаживают деревья?

— Для деревьев в Рязани оставляют квадраты с землей на тротуарах. Из-за такой высадки дерево обречено на медленное умирание. Дело в том, что при благоустройстве повреждают корневую систему, а после высадки — не поливают и не удобряют. Грунт переуплотняется, из-за чего дерево не дышит и не получает влагу. И этот квадрат размером метр на метр обрекает растения на медленную смерть. Раньше высаживали деревья в линейные сплошные газоны, что увеличивало площадь газообмена.

Почему стали высаживать деревья в огороженные асфальтом квадраты?

— Листва на дорожках и засохшая трава на участках стали кого-то раздражать. Так и придумали новый способ высаживания. У некоторых есть убеждение, что тротуары должны быть кристально чистые.

Ранее вы сказали, что деревья не поливают и не удобряют. Каким образом тогда за ними ухаживают?

— В Рязани не злоупотребляют рыхлением, удобрением и поливом деревьев. Если за какими-то растениями ухаживают, то отчетности нет. В Дирекции благоустройства города говорят, что основной способ ухода за деревьями — рубка. Под ней подразумевается кронирование и топпирование. После такого неграмотного ухода кроны становятся асимметричными. Деревья теряют устойчивость и наклоняются. Безусловно, там, где ветки мешают проводам, обрезание крон — вынужденная мера. Но в Рязани его проводят неграмотно, из-за чего деревья перерастают.

В центре Рязани много деревьев с обрубленными кронами. Растения смогут еще распуститься или погибнут?

— У деревьев с обрубленными кронами сил на восстановление уже мало, ведь кронирование проводят на растениях, которым более 40 лет. И мы с вами видим результат — после срезания веток остаются засохшие столбы, которые стоят годами. Их нужно выкорчевывать и высаживать новые, средние по высоте. И на этом нельзя останавливаться. После высадки необходимо грамотно ухаживать за деревьями и не давать им перерастать. А если неграмотный уход продолжается, то результат — вырастание тонких побегов, которые имеют маленькую точку крепления к стволу. Такие ветки потом и падают на головы и машины жителей.

Как вы относитесь к гирляндам, которыми обмотаны практически все деревья на Лыбедском бульваре, Первомайском проспекте, улице Соборной? Это вредит растениям?

— Кто-то решил, что деревья должны выполнять функцию опоры для светильников. Хотя вешать гирлянды на растения — категорически запрещено. Дерево ночью дышит, а днем — фотосинтезирует. Если весной и осенью ночью на дереве с листвой весит светящаяся гирлянда, то процесс фотосинтеза проходит круглосуточно. Так сбивается биологический ритм и растение начинает заболевать. К примеру, деревья на Первомайском проспекте — там каждое второе на стадии умирания.

Если большинство деревьев травмируются и погибают, почему в Рязани не высаживают более устойчивые к городской среде сорта?

— В питомниках Рязанской области растут в основном декоративные растения. Они требуют бо́льшего ухода. Город может рекомендовать выращивать устойчивые к городской среде сорта или высаживать кустарники, которые формируют защитный бордюр или экран из растений и тем самым задерживают распространение загрязненного воздуха. Однако в Рязани почти полностью отказались от среднего яруса. В последнем перечне, утвержденном экс-мэром Еленой Сорокиной в декабре 2022 года, для озеленения не было ни одного рекомендованного кустарника. Хотя зеленое благоустройство города должно сочетать в себе несколько ярусов.

Соглашусь, что в озеленении должны быть декоративные элементы, но их нужно выводить на базе регионального сорта, устойчивого к погодным условиям региона. Инвазивные виды мигрируют в леса, в поймы, вытесняют объекты региональной флоры. К примеру, в Мурминском лесу растут декоративные ирисы, в Солотчинском — сумах. В этом виноваты не только те, кто занимаются озеленением региона, но и жители. Нужно информировать население о том, какие виды растений можно высаживать.

В конце интервью Виолетта Черная добавила, что в составе ДБГ нет дендрологов, лесопатологов, которые бы грамотно занимались озеленением. В апреле 2024 года в городе планировали создать дирекцию парков, занимающуюся благоустройством, но идея не реализовалась.