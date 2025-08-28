Губернатор Павел Малков раскритиковал службу озеленения Рязани

Рязань
Рязанец задал вопрос о кронировании деревьев и озеленении города.

«За три года работы в Рязанской области сухие деревья практически победили, но признаю: сейчас много деревьев засохло. В целом, служба озеленения работает плохо, слабо. Там необходимы качественные изменения», — отметил Павел Малков.

Глава региона рассказал, что недавно он сам взял кусачки и срезал веревки с молодых деревьев — ими подвязывали растения при высадке. Если этого не сделать, то деревья могли погибнуть.

«У нас это заняло полчаса, а в службе озеленения за год внимания не обратили», — заметил Малков.

Также он обратил внимание на то, что деревья в Рязани кронируют неправильно. Рекомендации уже разработаны, сняты обучающие ролики по кронированию, материалы направили в муниципалитеты.

Губернатор дал поручение администрации Рязани начать решать проблему с сухими деревьями и начать высаживать новые. Желательно высаживать саженцы, которые выращивают в Рязанской области, подчеркнул Павел Малков.