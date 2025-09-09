В Рязани обнаружили более девяти тысяч аварийных деревьев

В Рязани обнаружили более девяти тысяч аварийных деревьев. Об этом заявил мэр Виталий Артемов на заседании регправительства во вторник, 9 сентября.

«Мы не вырубаем ни одного живого дерева. Может, оно иногда кажется еще зеленым, но внутри оно правда аварийное», — отметил мэр.

По словам Артемова, в администрации предусмотрели средства на их вырубку, и вместе с ТОСами будут высаживать новые взамен.

Мэр рассказал, что в 2026 году власти хотели предусмотреть закупку новой техники для службы озеленения: вышки, поливомоечной машины и другой. «Сделали заявку на возможность приобретения тепличного хозяйства в Подвязье», — отметил Артемов.

Запланировали улицы которые будут озеленять собственными силами в 2025 году — это улицы Молодцова, Интернациональная, Бирюзова, Окское шоссе. С участием предприятий продолжат озеленять центр города — улицы Есенина, Введенской, Чапаева, Пожалостина и другие.

«Давайте мы не будем высаживать деревья, которые могут стать источником проблем. Надо покупать растения из наших питомников. По каждому муниципалитету должны быть мероприятия по озеленению», — поручил губернатор Павел Малков.

Он также пообещал, что самостоятельно высадит какое-то количество деревьев.