Сельхозпредприятие Рязанской области обязали возместить ущерб за загрязнение рек

Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура завершила проверку по факту загрязнения сточными водами земельного участка и рек Клещевая и Вожа. Об этом сообщила пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
Расследование установило, что сельскохозяйственное предприятие допустило разлив побочных продуктов животноводства в водные объекты, что привело к значительному ущербу водным биологическим ресурсам на сумму 729 тысяч рублей.
Для возмещения причиненного вреда прокурор подал иск в суд, который удовлетворил требования прокурора и возложил на предприятие обязанность по компенсации ущерба.
На данный момент решение суда исполнено в полном объеме, вред был возмещен.
