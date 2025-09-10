Сельхозпредприятие Рязанской области обязали возместить ущерб за загрязнение рек

Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура завершила проверку по факту загрязнения рек Клещевая и Вожа и прилегающих земель. Установлено, что сельхозпредприятие разлило побочные продукты животноводства, причинив ущерб водным биоресурсам на 729 тысяч рублей. Прокуратура подала иск, суд обязал предприятие компенсировать вред. Решение исполнено в полном объеме.

Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура завершила проверку по факту загрязнения сточными водами земельного участка и рек Клещевая и Вожа. Об этом сообщила пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Расследование установило, что сельскохозяйственное предприятие допустило разлив побочных продуктов животноводства в водные объекты, что привело к значительному ущербу водным биологическим ресурсам на сумму 729 тысяч рублей.

Для возмещения причиненного вреда прокурор подал иск в суд, который удовлетворил требования прокурора и возложил на предприятие обязанность по компенсации ущерба.

На данный момент решение суда исполнено в полном объеме, вред был возмещен.

