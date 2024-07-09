Жители Рыбного рассказали о сбросе неизвестных отходов в реку Вожа
Отмечается, что загрязнение воды обнаружили недавно, но ужасный запах давно ощутим вблизи мест, где летом купаются дети.
Жители Рыбного рассказали о сбросе неизвестных отходов в реку Вожа. Соответствующий пост появился в группе «Рязань».
Отмечается, что загрязнение воды обнаружили недавно, но ужасный запах давно ощутим вблизи мест, где летом купаются дети.
«Ситуация может привести к повышению численности заболеваний жителей, а также и привести к экологической катастрофе. Местные власти продолжают бездействовать, несмотря на многочисленные жалобы и просьбы горожан принять меры», — написал автор.