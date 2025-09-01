«Лента» в Борках продолжит работу после отмены остановки около гипермаркета

Отмечается, что представители «Ленты» проводят переговоры с собственником торгового центра «Солнечный» о возможном продолжении сотрудничества. Сотрудники «Эконома» рассказали журналисту РЗН. Инфо, что магазин продолжит работу и не закроется до конца 2025 года. Напомним, с начала осени автобусы №№ 17, 21 и 90 М² перестанут заезжать на остановку «Гипермаркет Лента (Борки) из-за возведения ограждения на прилегающей к торговому центру территории.

Магазин «Эконом» [старое название — «Лента"] в рязанском микрорайоне Борки продолжит работу, несмотря на то, что общественный транспорт перестанет заезжать на остановку около гипермаркета. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе организации.

Отмечается, что представители «Ленты» проводят переговоры с собственником торгового центра «Солнечный» о возможном продолжении сотрудничества.

Сотрудники «Эконома» рассказали журналисту РЗН. Инфо, что магазин продолжит работу и не закроется до конца 2025 года.

Напомним, с начала осени автобусы №№ 17, 21 и 90 М² перестанут заезжать на остановку «Гипермаркет Лента (Борки) из-за возведения ограждения на прилегающей к торговому центру территории.

Ранее стало известно о закрытии гипермаркета в ТЦ «Солнечный». Позже в пресс-службе магазина отметили, что «Эконом» работает на условиях аренды. Решение о закрытии принято после уведомления от собственника «Солнечного» о расторжении договора с гипермаркетом.