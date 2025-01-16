«Лента» прокомментировала закрытие гипермаркета в Рязани

В пресс-службе сообщили, что магазин «Эконом» в Рязани работает на условиях аренды.

«Лента» прокомментировала РЗН. Инфо закрытие гипермаркета «Эконом» в Борках.

В пресс-службе сообщили, что магазин «Эконом» в Рязани работает на условиях аренды.

«Собственник торгово-развлекательного центра направил нам уведомление о расторжении договора аренды. Мы ведем переговоры с собственником ТРЦ о возможном продолжении сотрудничества», — сообщили в «Ленте».

Напомним, ранее РЗН. Инфо стало известно, что гипермаркет закрывается.

В управляющей компании ТЦ «Солнечный», в котором находится гипермаркет, комментировать информацию отказались.