Гипермаркет «Лента» в Борках закроют

Эту информацию корреспонденту РЗН. Инфо подтвердили сотрудники магазина.

Гипермаркет «Эконом» [старое название — «Лента"] в Борках закроют. Эту информацию корреспонденту РЗН. Инфо подтвердили сотрудники магазина в четверг, 16 января.

«Сами в шоке! Что откроется вместо нас не знаем», — отметила кассир.

Она добавила, что вероятно ей придется искать другую работу.

Другой сотрудник не уверен, но слышал, что вместо магазина откроют что-то по сборке или продаже автомобилей.

В управляющей компании ТЦ «Солнечный», в котором находится гипермаркет, комментировать информацию отказались.