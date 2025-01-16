Гипермаркет «Лента» в Борках закроют
Эту информацию корреспонденту РЗН. Инфо подтвердили сотрудники магазина.
Гипермаркет «Эконом» [старое название — «Лента"] в Борках закроют. Эту информацию корреспонденту РЗН. Инфо подтвердили сотрудники магазина в четверг, 16 января.
«Сами в шоке! Что откроется вместо нас не знаем», — отметила кассир.
Она добавила, что вероятно ей придется искать другую работу.
Другой сотрудник не уверен, но слышал, что вместо магазина откроют что-то по сборке или продаже автомобилей.
В управляющей компании ТЦ «Солнечный», в котором находится гипермаркет, комментировать информацию отказались.