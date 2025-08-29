В Рязани перестанет ходить один из автобусов
Речь идет о маршруте № 25 «пл. Свободы — озеро Ореховое». Прекращение перевозок связано с завершением пляжного сезона. Рейс отменят с 1 сентября. Помимо прочего, в мэрии добавили, что с начала осени в связи с возведением ограждения на территории прилегающей к ТЦ «Солнечный» и автобусы №№ 17, 21 и 90 М² не будут заезжать на остановку «Гипермаркет Лента (Борки)». Жителей попросили учитывать эту информацию при планировании поездок.
