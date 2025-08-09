Малков прокомментировал атаку беспилотников на Рязанскую область

Губернатор региона Павел Малков прокомментировал атаку беспилотников на Рязанскую область. Соответствующая информация опубликована в его Telegram-канале.

«Сегодня средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области сбиты два БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Ранее Минобороны сообщало, что над Рязанской областью уничтожили два БПЛА самолетного типа.