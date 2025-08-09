Над Рязанской областью уничтожили БПЛА

С 12:00 мск до 15:30 дежурные средства ПВО сбили над Россией 27 украинских БПЛА самолетного типа. Из них 2 — над Рязанской областью, 11 — над Брянской областью, 7 — над Калужской областью, 5 — над московским регионом, в том числе 1, летевший на Москву, 2 — над Краснодарским краем.