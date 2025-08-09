Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 09
19°
Вск, 10
22°
Пнд, 11
19°
ЦБ USD 79.78 0.4 09/08
ЦБ EUR 92.88 0.22 09/08
Нал. USD 81.10 / 79.80 09/08 08:03
Нал. EUR 94.06 / 95.05 09/08 08:03
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
859
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 305
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
3 298
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
2 722
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Над Рязанской областью уничтожили БПЛА
С 12:00 мск до 15:30 дежурные средства ПВО сбили над Россией 27 украинских БПЛА самолетного типа. Из них 2 — над Рязанской областью, 11 — над Брянской областью, 7 — над Калужской областью, 5 — над московским регионом, в том числе 1, летевший на Москву, 2 — над Краснодарским краем.

Над Рязанской областью уничтожили БПЛА. Об этом сообщило Минобороны в соцсетях.

С 12:00 мск до 15:30 дежурные средства ПВО сбили над Россией 27 украинских БПЛА самолетного типа. Из них два — над Рязанской областью, 11 — над Брянской областью, семь — над Калужской областью, пять — над московским регионом, в том числе один, летевший на Москву, два — над Краснодарским краем.

Позже губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал атаку на регион.