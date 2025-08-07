Режим ЧС в рязанском селе могут снять до конца недели

Режим ЧС в селе Лопатино Скопинского района могут снять до конца недели. Об этом сообщила пресс-служба регионального комплекса энергетики и ЖКХ в соцсетях.

Куратор муниципалитета Рустам Халиков посетил населенный пункт. Работы по бурению новой скважины завершены. До конца недели должны быть получены результаты химического анализа водопроводной воды, после чего ЧС официально отменят.

Рустам Халиков совместно с первым зампрокурора Рязанской области Антоном Шумским попросили жителей села Лопатино дать оценку действиям местных властей. Как указали в посте, большинство жителей положительно оценили работу районной и сельской администраций, которые «оперативно наладили доставку воды и обеспечили бесперебойное снабжение».

Напомним, режим ЧС ввели 9 июля. Прокуратура контролировала проведение работ по бурению новой скважины. В конце июля стало известно, что они завершены.