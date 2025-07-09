В рязанском селе ввели режим ЧС

Причиной введения ЧС стал выход из строя артезианской скважины. Без воды остались около 700 человек и порядка 400 домов. По словам Ромодина, восстановить старую скважину невозможно. Принято решение бурить новую. В селе организован подвоз воды. На улицах Центральной и Трудовой дежурят две комбинированные дорожные машины, которые привозят воду. Три единицы техники курсируют по всему селу. Для маломобильных граждан, инвалидов и многодетных семей организована доставка воды на дом. Также открыли пункт выдачи бутилированной воды на базе местной администрации по адресу: село Лопатино, улица Советская, дом № 1.

С 9 июля на территории села Лопатино Скопинского района введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава администрации муниципалитета Михаил Ромодин в соцсетях.

Причиной введения ЧС стал выход из строя артезианской скважины. Без воды остались около 700 человек и порядка 400 домов.

По словам Ромодина, восстановить старую скважину невозможно. Принято решение бурить новую.

В селе организован подвоз воды. На улицах Центральной и Трудовой дежурят две комбинированные дорожные машины, которые привозят воду. Три единицы техники курсируют по всему селу.

Для маломобильных граждан, инвалидов и многодетных семей организована доставка воды на дом. Также открыли пункт выдачи бутилированной воды на базе местной администрации по адресу: село Лопатино, улица Советская, дом № 1. Кроме того, создали контакт-центр, куда граждане могут позвонить и сообщить о своих потребностях. Телефон для связи: +7 (910) 575-31-89 .

Фото: личная страница Михаила Ромодина в «ВК»