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В селе Лопатино завершились работы по бурению новой скважины
В селе Лопатино пробурили новую скважину, достигнув водоносного слоя. Об этом сообщил Михаил Ромодин в своем телеграм-канале. Старую скважину закрыли, новую очистили. Вода отправлена на экспертизу, подключение к водопроводу ожидается в ближайшие дни. Работы продолжатся в соседнем селе Петрушино, подрядчик уже готовится к переезду оборудования. Власти благодарят жителей за терпение и обещают восстановить водоснабжение в обоих населенных пунктах.

В селе Лопатино завершены работы по бурению новой скважины, и буровики успешно достигли водоносного слоя. Об этом сообщил Михаил Ромодин в своем телеграм-канале.

Старую скважину затампонировали, а новую промыли.

В настоящее время вода направлена на лабораторный анализ, и как только специалисты подтвердят ее качество, село будет подключено к центральному водопроводу. Ожидается, что в течение ближайших 3-4 дней проблема с водоснабжением будет полностью решена.

Кроме того, работы по бурению новой скважины начнутся в селе Петрушино. Подрядчик уже демонтирует буровую установку и оборудование в Лопатино для их переноса на новый объект, а также закупает необходимые материалы.

Местные власти выражают благодарность жителям за терпение и понимание в этот период и уверяют, что все силы будут направлены на восстановление полноценного водоснабжения в обоих селах.

Фото: телеграм-канал Михаила Ромодина