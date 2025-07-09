Прокуратура проконтролирует восстановление подачи воды в рязанском селе

Отмечается, что в селе Лопатино Скопинского района 9 июля объявлена чрезвычайная ситуация. Причина — выход из строя артезианской скважины. Ранее в связи с ненадлежащим содержанием системы водоснабжения главе администрации района и руководителю ресурсоснабжающей организации внесли представления. По указанию прокурора области Дмитрия Коданева работники надзорного органа ведут контроль за ситуацией на месте. Межрайонный прокурор Сергей Алешин провел встречу с жителями, на которой обсудили имеющиеся вопросы, связанные с подвозом воды.