Прокуратура проконтролирует восстановление подачи воды в рязанском селе

Прокуратура проконтролирует восстановление подачи воды в селе Лопатино Скопинского района. Об этом сообщила пресс-служба регионального надзорного органа.
Отмечается, что в селе Лопатино Скопинского района 9 июля объявлена чрезвычайная ситуация. Причина — выход из строя артезианской скважины.
Ранее в связи с ненадлежащим содержанием системы водоснабжения главе администрации района и руководителю ресурсоснабжающей организации внесли представления.
По указанию прокурора области Дмитрия Коданева работники надзорного органа ведут контроль за ситуацией на месте.
Межрайонный прокурор Сергей Алешин провел встречу с жителями, на которой обсудили имеющиеся вопросы, связанные с подвозом воды.
Напомним, без воды остались около 700 человек и порядка 400 домов. Сообщалось, что восстановить старую скважину невозможно. Принято решение бурить новую.