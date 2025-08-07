А что в кино? «Атель-Матель», «Девка-баба: Кукла-чародейка» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Российская комедия «Иван Семенов. Первый поцелуй». Подросток Иван теряет друзей и симпатию одноклассницы, став чересчур примерным. Чтобы вернуть уважение и расположение, он должен одолеть харизматичного соперника и доказать, что способен быть собой.

Российское фэнтези «Девка-баба: Кукла-чародейка». Летние каникулы школьницы Тани превращаются в мистическое приключение после участия в древнем обряде. Неожиданно созданная ею кукла нарушает привычный порядок, и героине предстоит справиться с последствиями.

Комедия из России «Атель-Матель». Москвич скрывается с семьей от преследователей, выдав побег за отпуск. Он притворяется владельцем отеля в дагестанском селе, но временное убежище вскоре привлекает нежелательное внимание.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».