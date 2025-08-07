Рязань
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
Вчера 13:17
558
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 072
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
2 859
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
2 487
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
А что в кино? «Атель-Матель», «Девка-баба: Кукла-чародейка» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Российская комедия «Иван Семенов. Первый поцелуй». Подросток Иван теряет друзей и симпатию одноклассницы, став чересчур примерным. Чтобы вернуть уважение и расположение, он должен одолеть харизматичного соперника и доказать, что способен быть собой.

Российское фэнтези «Девка-баба: Кукла-чародейка». Летние каникулы школьницы Тани превращаются в мистическое приключение после участия в древнем обряде. Неожиданно созданная ею кукла нарушает привычный порядок, и героине предстоит справиться с последствиями.

Комедия из России «Атель-Матель». Москвич скрывается с семьей от преследователей, выдав побег за отпуск. Он притворяется владельцем отеля в дагестанском селе, но временное убежище вскоре привлекает нежелательное внимание.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».