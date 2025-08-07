Иван Семенов. Первый поцелуй

Иван Семенов под влиянием Танечки из веселого хулигана стал «сыном маминой подруги», а проще говоря «душнилой», от которого отвернулись друзья и сама Танечка. К тому же все они нашли себе нового лидера — Олега, лучшего сноукаякера Перми! И теперь, чтобы вернуть друзей и свою любимую, Ивану необходимо победить чемпиона по сноукаякингу не только в спортивных соревнованиях, но и в борьбе за своих лучших друзей.
- Режиссёр
- Кирилл Седухин
- Актёры
- Роман Погорелов, Леон Кемстач, Мария Шукшина, Софья Грузенко, Константин Костин, Илья Иосифов, Александр Присмотров-Белов, Анна Котова, Дмитрий Жиров, Тимур Базинский, Александра Немоляева, Владислав Дудоладов
- Премьера
-
2025-08-07 00:00:00 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Комедия, Спортивный фильм