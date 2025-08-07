Девка-баба: Кукла-чародейка

Скучное лето 12-летней Тани на даче внезапно закручивается в мистический водоворот приключений, когда соседка Ева знакомит ее с обрядом создания «кукол-мотанок». Так Таня создает свою куклу… И после первой же ночи с ней в одном доме жалеет о смотанном. А когда ее творение похищает коварный отец подружки — хрупкий девичий мир Тани оказывается в одном шаге от пропасти. И Таня, чтобы спастись, сама идет на рискованный шаг.
- Режиссёр
- Аглая Набатникова
- Актёры
- Таисья Калинина, Светлана Иванова, Юлия Марченко, Николай Мачульский, Алексей Вертков, Иван Бычков, Ольга Сергеева, Валерия Кристиансен, Лев Семашков, Юлия Проскурякова, Варвара Фролова
- Продолж.
- 93 мин.
- Премьера
-
2025-08-07 00:00:00 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Приключение, Фэнтези