Девка-баба: Кукла-чародейка

Скучное лето 12-летней Тани на даче внезапно закручивается в мистический водоворот приключений, когда соседка Ева знакомит ее с обрядом создания «кукол-мотанок». Так Таня создает свою куклу… И после первой же ночи с ней в одном доме жалеет о смотанном. А когда ее творение похищает коварный отец подружки — хрупкий девичий мир Тани оказывается в одном шаге от пропасти. И Таня, чтобы спастись, сама идет на рискованный шаг.