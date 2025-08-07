Рязань
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
Вчера 13:17
485
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 027
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
2 743
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
2 438
Кино

Девка-баба: Кукла-чародейка

Скучное лето 12-летней Тани на даче внезапно закручивается в мистический водоворот приключений, когда соседка Ева знакомит ее с обрядом создания «кукол-мотанок». Так Таня создает свою куклу… И после первой же ночи с ней в одном доме жалеет о смотанном. А когда ее творение похищает коварный отец подружки — хрупкий девичий мир Тани оказывается в одном шаге от пропасти. И Таня, чтобы спастись, сама идет на рискованный шаг.

Режиссёр
Аглая Набатникова
Актёры
Таисья Калинина, Светлана Иванова, Юлия Марченко, Николай Мачульский, Алексей Вертков, Иван Бычков, Ольга Сергеева, Валерия Кристиансен, Лев Семашков, Юлия Проскурякова, Варвара Фролова
Продолж.
93 мин.
Премьера
2025-08-07 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Приключение, Фэнтези

