В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
Вчера 13:17
485
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 027
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
2 743
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
2 438
Кино

Атель-Матель

Саша Родионов, пронырливый обнальщик из Москвы, задолжал денег опасному авторитету по кличке Пчеловод. Он не прощает задержек и жестоко расправляется с должниками, поэтому Саша вместе с семьей бежит в Дагестан по программе защиты свидетелей. Вот только жена и дети уверены, что это обычный отпуск, и теперь Саша вынужден выдать ветхий сарай в горном ауле за модный экоотель. Однако популярность отеля выдает местоположение Родионова его недоброжелателям.

Режиссёр
Игорь Багатурия
Актёры
Ян Цапник, Анастасия Панина, Юсуп Омаров, Станислав Костюшкин, Юлия Костюшкина, Елизавета Цапник, Кирилл Митрофанов, Вера Островская, Аслан Бижоев, Залим Мирзоев, Сергей Погосян, Анжелика Каширина, Ника Здорик, Торнике Квитатиани, Александр Туров, Ксения Непотребная, Владислав Кудряев
Премьера
2025-08-07 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Приключение, Комедия, Мюзикл

