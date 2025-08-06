В Рязани переименовали еще одну остановку
Согласно постановлению администрации города, она находится в районе жилого дома по адресу Соборная площадь, дом № 2. Остановка получила название «Музей на Соборной». Ранее в Рязани переименовали остановку в Кальном.
В Рязани переименовали остановку «Соборная площадь». Согласно постановлению администрации города, опубликованному на сайте «Рязанские ведомости», она находится в районе жилого дома по адресу Соборная площадь, дом № 2.
Остановка получила название «Музей на Соборной».
Ранее в Рязани переименовали остановку в Кальном.