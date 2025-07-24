В Рязани переименовали остановку на улице Кальной

В Рязани переименовали остановку общественного транспорта на улице Кальной. Согласно постановлении администрации, опубликованном на сайте «Рязанских ведомостей», речь идет об остановке «Кальная ул., д. 7». Остановку переименовали в «Бассейн «Классика». Сообщается, что пункт расположен в районе жилого здания, по адресу улица Кальная, дом № 7.