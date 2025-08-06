В МЧС рассказали подробности пожара на улице Бронной

В 20:25 поступило сообщение, что горит кладовка на улице Бронная, дом № 14. Площадь пожара составила пять квадратных метров. В 20:36 возгорание локализовали, в 21: 09 — ликвидировали. В тушении участвовали 14 человек, четыре единицы техники. Информации о пострадавших не поступало. Ранее появилось видео с места происшествия.