Рязанцы сообщили о пожаре в общежитии

По словам очевидцев, пожар случился на улице Бронной вечером в среду, 6 августа. На месте происшествия работают пожарные и скорая. Официальная информация уточняется.

Рязанцы сообщили о пожаре в общежитии. Пост об этом опубликован в Telegram-канале «ТОПОР | Новости Рязани».

По словам очевидцев, пожар случился на улице Бронной вечером в среду, 6 августа. На месте происшествия работают пожарные и скорая.

Официальная информация уточняется.

Позже в МЧС уточнили информацию о пожаре.