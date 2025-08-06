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В Кремле завершилась встреча Путина со спецпосланником президента США Уиткоффом
Встреча длилась около трех часов. На ней присутствовали помощник российского президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По данным корреспондента агентства, кортеж, на котором прибыл Уиткофф, уже покинул Кремль. Дмитриев после завершения встречи поблагодарил всех за добрые пожелания успешного визита Уиткоффа. Он добавил, что диалог восторжествует. Напомним, Уиткофф прилетел в Москву рано утром в среду, 6 августа. Это его пятый визит в Россию в 2025 году.

В Кремле завершилась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Об этом в среду, 6 августа, сообщило РИА Новости.

Встреча длилась около трех часов. На ней присутствовали помощник российского президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По данным корреспондента агентства, кортеж, на котором прибыл Уиткофф, уже покинул Кремль.

Дмитриев после завершения встречи поблагодарил всех за добрые пожелания успешного визита спецпосланника президента США. Он добавил, что диалог восторжествует.

Напомним, Уиткофф прилетел в Москву рано утром в среду, 6 августа. Это его пятый визит в Россию в 2025 году.