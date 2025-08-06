Спецпосланник президента США прибыл в Москву

Утром в среду, 6 августа, Стива Уиткоффа встретил спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Визит Уиткоффа ранее анонсировал Трамп, но повестку переговоров раскрывать не стал.