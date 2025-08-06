Трамп заявил о намерении работать над завершением украинского конфликта
По словам американского лидера, он намерен работать над вопросом в ближайшие дни и недели. Он также прокомментировал встречу президента России Владимира Путина со спецпосланником Стивеном Уиткоффом и оценил ее как «высоко продуктивную». Трамп добавил, что во время диалога был достигнут «большой прогресс». Напомним, встреча длилась около трех часов.
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении работать над завершением украинского конфликта. Его слова передало 6 августа РИА Новости.
По словам американского лидера, он намерен работать над вопросом в ближайшие дни и недели.
Он также прокомментировал встречу президента России Владимира Путина со спецпосланником Стивеном Уиткоффом и оценил ее как «высоко продуктивную». Трамп добавил, что во время диалога был достигнут «большой прогресс».
Напомним, встреча длилась около трех часов.