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NYT: Трамп намерен встретиться с Путиным на следующей неделе
После этого Трамп хотел бы провести трехсторонние переговоры совместно с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По данным газеты, американский президент раскрыл свои планы во время состоявшегося 6 августа телефонного разговора с европейскими лидерами.

Президент США Дональд Трамп на следующей неделе намерен лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в среду, 6 августа, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

После этого Трамп хотел бы провести трехсторонние переговоры совместно с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

По данным газеты, американский президент раскрыл свои планы во время состоявшегося 6 августа телефонного разговора с европейскими лидерами.

Ранее Трамп заявил о намерении работать над завершением украинского конфликта.