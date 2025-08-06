NYT: Трамп намерен встретиться с Путиным на следующей неделе

После этого Трамп хотел бы провести трехсторонние переговоры совместно с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По данным газеты, американский президент раскрыл свои планы во время состоявшегося 6 августа телефонного разговора с европейскими лидерами.

Президент США Дональд Трамп на следующей неделе намерен лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в среду, 6 августа, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

После этого Трамп хотел бы провести трехсторонние переговоры совместно с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

По данным газеты, американский президент раскрыл свои планы во время состоявшегося 6 августа телефонного разговора с европейскими лидерами.

Ранее Трамп заявил о намерении работать над завершением украинского конфликта.