В Рязанской области горели хозпостройки и дом

Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
5 часов назад
712
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
1 992
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
28 августа 12:07
947
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
4 875
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Один из пожаров произошел 30 августа в селе Казачья Слобода Шацкого района. Горела хозпостройка. В тушении участвовали девять человек, четыре единицы техники. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Хозпостройка повреждена огнем. Еще один пожар случился в Рязани на улице 3-й Мопровский переулок. Там сгорел сарай. Его тушили девять человек, три спецмашины. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Нежилой дом горел в селе Чулково Скопинского района. В тушении участвовали четыре человека, две единицы техники. Площадь пожара составила 28 квадратных метров. Нежилой дом поврежден огнем.

В Рязанской области 30 августа горели хозпостройки и дом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в своих соцсетях.

Один из пожаров произошел в селе Казачья Слобода Шацкого района. Горела хозпостройка. В тушении участвовали девять человек, четыре единицы техники. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Хозпостройка повреждена огнем.

Еще один пожар случился в Рязани на улице 3-й Мопровский переулок. Там сгорела хозпостройка. Ее тушили девять человек, три спецмашины. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Нежилой дом горел в селе Чулково Скопинского района. В тушении участвовали четыре человека, две единицы техники. Площадь пожара составила 28 квадратных метров. Нежилой дом поврежден огнем.