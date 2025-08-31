В Рязанской области горели хозпостройки и дом

Один из пожаров произошел 30 августа в селе Казачья Слобода Шацкого района. Горела хозпостройка. В тушении участвовали девять человек, четыре единицы техники. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Хозпостройка повреждена огнем. Еще один пожар случился в Рязани на улице 3-й Мопровский переулок. Там сгорел сарай. Его тушили девять человек, три спецмашины. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Нежилой дом горел в селе Чулково Скопинского района. В тушении участвовали четыре человека, две единицы техники. Площадь пожара составила 28 квадратных метров. Нежилой дом поврежден огнем.

В Рязанской области 30 августа горели хозпостройки и дом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в своих соцсетях.

Один из пожаров произошел в селе Казачья Слобода Шацкого района. Горела хозпостройка. В тушении участвовали девять человек, четыре единицы техники. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Хозпостройка повреждена огнем.

Еще один пожар случился в Рязани на улице 3-й Мопровский переулок. Там сгорела хозпостройка. Ее тушили девять человек, три спецмашины. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Нежилой дом горел в селе Чулково Скопинского района. В тушении участвовали четыре человека, две единицы техники. Площадь пожара составила 28 квадратных метров. Нежилой дом поврежден огнем.