В Рязани случился пожар
По словам очевидцев, пожар произошел утром в субботу, 30 августа, на улице Весенней. Отмечается, что загорелись сараи между заброшенными и нерасселенными домами. На месте происшествия работают пожарные. Официальная информация уточняется.
Позже в МЧС рассказали о пожаре.