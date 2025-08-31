Появились фото с места ДТП с тремя погибшими в Рязанской области
Авария случилась 31 августа, примерно в 06:40, в Клепиковском районе. По предварительной информации полиции, «Шевроле Кобальт» вылетел в кювет и наехал на препятствие. В результате происшествия водитель и два его пассажира — девушки в возрасте 17 и 18 лет погибли.
Появились фото с места ДТП с тремя погибшими в Рязанской области. Их разместила пресс-служба ГАИ по региону.
