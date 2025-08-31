В Рязанской области в ДТП погибли три человека

ДТП произошло 31 августа, примерно в 06:40, на 216-м километре автодороги «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов» в Клепиковском районе. По предварительной информации ГАИ, автомобиль «Шевроле Кобальт» съехал в кювет и наехал на препятствие. В результате происшествия водитель и два его пассажира — девушки в возрасте 18 и 17 лет от полученных травм скончались. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции.

В Рязанской области в ДТП погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ по региону.

ДТП произошло 31 августа, примерно в 06:40, на 216-м километре автодороги «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов» в Клепиковском районе.

По предварительной информации ГАИ, автомобиль «Шевроле Кобальт» вылетел в кювет и наехал на препятствие.

В результате происшествия водитель и два его пассажира — девушки в возрасте 18 и 17 лет от полученных травм скончались.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции.

Позже появились кадры с места аварии.