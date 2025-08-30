Пропавшую в Рязанской области пенсионерку нашли
Местонахождение 86-летней Марии К. не было известно с 29 августа. Она пропала в деревне Некрасовка Шиловского района. Сообщалось, что женщина ушла в лес и не вернулась. 30 августа стало известно, что ее нашли живой. Подробности поисков не разглашаются.
Подробности поисков не разглашаются.