В Рязанской области пропала нуждающаяся в медпомощи пенсионерка
29 августа женщина ушла в лес и не вернулась. Приметы: рост — 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы — седые, глаза — карие. Одежда: зеленый плащ, черный платок. Любую информацию о пропавшей попросили сообщать по телефонам 112; 8 (800) 700-54-52.
В деревне Некрасовка Шиловского района пропала 86-летняя Мария Кондрашова, она нуждается в медпомощи. Об этом сообщил ПСО «ЛизаАлерт».
Позже стало известно, что женщину нашли живой.