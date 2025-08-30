На Дне города в Рязани девочка потеряла сознание
Инцидент произошел вечером в пятницу, 29 августа, на Лыбедском бульваре. Отмечается, что первую помощь ребенку оказали прохожие. «В толпе девочка упала в обморок… Скорая пришла спустя 24 минуты. Вопрос к организации, почему одна скорая на такое большое количество человек», — написали рязанцы.
